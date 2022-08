Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik est mis sous pression pour son transfert

Publié le 25 août 2022 à 15h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 25 août 2022 à 15h49

Poussé vers la sortie par Igor Tudor, Arkadiusz Milik va quitter l’OM pour s’engager à la Juventus. La Vieille Dame cherchait un nouvel attaquant pour accompagner Dusan Vlahovic et a jeté son dévolu sur le Polonais après avoir eu des difficultés avec Memphis Depay. D’ailleurs, le club turinois voudrait boucler le plus rapidement possible l’opération, alors que le vol d’Arkadiusz Milik a pris du retard.

L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM a fait une victime sur le front de l’attaque. N’ayant pas vraiment le profil adéquat pour évoluer dans le schéma de jeu du technicien croate, Arkadiusz Milik a fait ses valises. L’attaquant polonais serait sur le point de s’engager à la Juventus, qui cherchait un nouvel attaquant pour épauler Dusan Vlahovic. Arkadiusz Milik a d’ailleurs déjà quitté l’OM. Et il n’a pas manqué de dire au revoir au vestiaire de l’OM.

Milik a fait ses adieux à l’OM

Comme l’explique RMC Sport ce jeudi, Arkadiusz Milik aurait fait ses adieux à ses coéquipiers et au reste du staff technique d’Igor Tudor après la séance d’entraînement jeudi matin. Il aurait quitté le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus sur les coups de 12h15 afin de préparer au mieux son arrivée à Turin. L’attaquant polonais devrait s’engager à la Juventus sous la forme d’un prêt payant d’une saison d’1M€ assorti d’une option d’achat non obligatoire de 7M€. Mais un petit contre-temps aurait freiné l’opération.

#MercatOM L'avion qui conduit Arkadiusz Milik à Turin s'est envolé avec 45 minutes de retard. La Juventus l'attend de pied ferme et veut lui faire passer la visite médicale rapidement, aujourd'hui dans l'idéal #OM @OMLaProvence https://t.co/mjx9grV7WY — Fabrice Lamperti (@gouffa83) August 25, 2022

Son avion a pris du retard, la Juventus veut boucler rapidement son transfert