Transferts - OM : Sur le départ, Arkadiusz Milik a fait ses adieux

Publié le 25 août 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

Dans les prochaines heures, Arkadiusz Milik devrait devenir le nouvel avant-centre de la Juventus. En effet, un accord pour un prêt payant d’une saison aurait été trouvé. Et ce jeudi, Arkadiusz Milik aurait quitté ses coéquipiers de l’OM après une séance d’entraînement et des adieux effectués auprès des joueurs, du staff et des employés.

Ce jeudi aura donc été une journée charnière dans le feuilleton Arkadiusz Milik. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le représentant du Polonais se serait rendu à Turin dernièrement pour s’entretenir avec les dirigeants de la Juventus. Et il semblerait que ce sommet ait porté ses fruits puisque RMC Sport a annoncé un accord total pour que l’ancien joueur du Napoli quitte l’OM pour arborer la tunique bianconeri. Un prêt d’une saison payant d’1M€ avec une option d’achat non obligatoire de 7M€ aurait été convenu.

Un départ après l’entraînement…

Ce jeudi matin, Arkadiusz Milik aurait quitté le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de préparer au mieux son arrivée à Turin où une série de tests médicaux l’attendrait afin de sceller sa signature à la Juventus. Parti de la séance avant le reste de l’effectif, le Polonais aurait fait ses adieux à ses coéquipiers avant de quitter le centre d’entraînement sur les coups de 12h15 selon RMC Sport.

