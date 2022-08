Foot - Mercato - OM

OM : Le compte à rebours est lancé pour Cristiano Ronaldo

Depuis quelques jours, la rumeur d’une possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM prend de l’ampleur. De nombreux anciens joueurs marseillais militent pour que Pablo Longoria tente sa chance dans ce dossier. Pour beaucoup, les Phocéens n’ont pas l’intention de laisser passer cette chance d’attirer le quintuple Ballon d’Or.

« Cristiano Ronaldo, viens mon ami. Je m’occuperai de toi . » Sur Twitter , Djibril Cissé a fait un appel du pied à Cristiano Ronaldo, l’invitant à rejoindre l’OM. C’est une rumeur qui ne cesse de grandir Marseille et qui fait rêver les supporters olympiens.

🤥 Zero chance OM pass on the possibility of adding a superstar like CR7 to their ranks if they can. Issue will be accommodating him at such short notice.