Transfert : Les rumeurs fusent pour Cristiano Ronaldo à l'OM

Publié le 25 août 2022 à 09h30 par Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United est encore flou, la rumeur d’une possible arrivée du Portugais à l’OM prend de l’ampleur ces derniers jours. Plusieurs anciens joueurs marseillais ont réclamé que le club se lance sur cette piste, ce qui ne serait pas du tout au goût de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille estime que lui et son équipe font déjà tout leur possible et réalise un très bon mercato, avec les arrivées d’Alexis Sanchez, Eric Bailly et Jordan Veretout notamment.

C’est une rumeur qui gonfle et qui risque d’animer l’actualité de l’OM jusqu’à la fin du marché des transferts. Depuis plusieurs jours, les supporters marseillais, et même des anciens joueurs du club, multiplient les appels du pied pour une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille. Le Portugais a demandé à quitter Manchester United dès le début de l’été, avec comme objectif de disputer la Ligue des champions cette saison. Pour beaucoup, l’Olympique de Marseille rempli toutes les conditions pour une arrivée du quintuple Ballon d’Or.

Les Marseillais rêvent de Cristiano Ronaldo

Sur le plateau de Canal + , Samir Nasri affirmait qu’il avait « une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo - Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! ». Djibril Cissé a également mis son grain de sel sur Twitter : « Cristiano Ronaldo, viens mon ami. Je m’occuperai de toi », a-t-il écrit. Même Mamadou Niang y est allé de son message sur les antennes de RMC . « On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein (...) C’est un joueur âgé, mais, aujourd’hui, il peut être performant, il peut apporter un plus sur le terrain et dans les vestiaires. Quand t'as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM.

« En colère et triste »

En réalité, cette rumeur ne serait pas du tout au goût de Pablo Longoria. Dans une vidéo publiée sur YouTube , Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier qui enflamme Marseille. Pour commencer, il insiste sur le fait que Cristiano Ronaldo est très professionnel avec Manchester United et qu’il ne pose aucun problème au sein du vestiaire mancunien. Il rappelle également que le club a toujours insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas se séparer de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023, mais avec une option pour une année supplémentaire. Fabrizio Romano indique également qu’il n’y a actuellement aucune discussion pour une arrivée du Portugais à l’OM. Pablo Longoria serait d’ailleurs « en colère et triste » en entendant tout ce qu’il se dit sur ce dossier ces derniers jours.

