Foot - Mercato - OM

Mercato : Ronaldo à l'OM ? Il brise le rêve des Marseillais

Publié le 24 août 2022 à 23h00 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, la situation de Cristiano Ronaldo fait grandement parler. Et même du côté de l'OM ! Et pour cause, alors que le Portugais peine à trouver une porte de sortie, et l'hypothèse de le voir débarquer à Marseille a pris de l'ampleur. Mais Emmanuel Petit a calmé tout le monde.

Cet été, Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois au cœur d'un feuilleton au sujet de son avenir. La star portugaise veut quitter Manchester United et peine à trouver une porte de sortie. Par conséquent, l'option de rejoindre l'OM prend de l'ampleur et affole les réseaux sociaux. Du côté de Marseille, on se prend donc à rêver d'offrir la possibilité à Cristiano Ronaldo de disputer la Ligue des champions. C'est notamment le cas de Mamadou Niang.

Niang et les Marseillais rêvent de Ronaldo...

« On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein... On se souvient tous de l’impact d’Ibra quand il est arrivé au PSG, cela a reboosté les supporters. Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille ferait du bien à la ville aux supporters. C’est un joueur âgé, mais, aujourd’hui, Il peut être performant, il peut apporter un plus sur le terrain et dans les vestiaires. Quand t'as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup », confie l'ancien attaquant de l'OM à RMC .

... mais Petit calme tout le monde