Marseille s'enflamme, l'arrivée de Ronaldo est réclamée à McCourt

Publié le 24 août 2022 à 21h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo est dans une impasse sur le mercato. Et pour cause, peu de clubs semblent intéressés à l'idée d'attirer la star portugaise. Par conséquent, une folle rumeur s'est emparée de Marseille : l'OM pourrait recruter le quintuple Ballon d'Or. En tout cas, les anciens du clubs se mobilisent.

C'est la folle rumeur qui agite les réseaux sociaux depuis quelques jours : Cristiano Ronaldo pourrait rebondir à l'OM. Il faut dire que la star portugaise souhaite absolument quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions. Seul problème, il multiplie les échecs sur le mercato. Le dernier en date mène au Borussia Dortmund où Cristiano Ronaldo se serait bien vu rebondir afin de découvrir un nouveau championnat. Par conséquent, les options se font rares pour CR7, ce qui a donc lancer la rumeur d'une arrivée à l'OM. Une rumeur qui affole les réseaux sociaux, mais le club phocéen à plusieurs fois démentis cette hypothèse, affirmant que ce n'était pas viable sur le plan économique.

«Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion»

Néanmoins, cela n'empêche les Marseillais de continuer à rêver. En effet, Mamadou Niang, ancien attaquant de l'OM, lance un appel à Pablo Longoria et Frank McCourt. « On a tous le droit de rêver ! On est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo hein... On se souvient tous de l’impact d’Ibra quand il est arrivé au PSG, cela a reboosté les supporters. Une arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille ferait du bien à la ville aux supporters. C’est un joueur âgé, mais, aujourd’hui, Il peut être performant, il peut apporter un plus sur le terrain et dans les vestiaires. Quand t'as la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo, je pense que Longoria et McCourt devraient sauter sur l’occasion et au moins tenter le coup. La saison passée, il a vécu une saison compliquée avec Manchester United. Mais on a pu le voir à la Juve, il a été efficace et performant. (...) Je pense que l’équipe serait plus forte avec Cristiano Ronaldo et qu’il va emmener son expérience. Il y en a besoin avec la Ligue des champions », assure-t-il au micro de RMC .

Mercato - OM : La presse anglaise s’emballe aussi pour Cristiano Ronaldo à Marseille https://t.co/BCT0ZsbgJ0 pic.twitter.com/MCn9KR2K0q — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

«Ce serait impardonnable de ne pas essayer pour mo»

Un discours que tenait récemment un autre ancien joueur de l'OM, à savoir Eric Di Meco. « Ce serait impardonnable de ne pas essayer pour moi. C'est de la science-fiction, il y a une chance sur mille. Et je même plus loin : par bonheur, par miracle, il viendrait te mettre le bordel dans le vestiaire, rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters de l'OM à la ville, il faut le tenter. Financièrement, si tu calcules, j'ai vu passer un article sur ce qu'a rapporté Messi depuis qu'il est arrivé au PSG, ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher finalement. Il suffit juste que l'actionnaire principal s'enflamme et qu'il trouve une solution pour, qu'économiquement, il lui trouve un business aux Etats-Unis », expliquait-il ces derniers jours.

