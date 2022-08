Foot - Mercato

Milik, Icardi, Skriniar… Toutes les infos mercato du 25 août

Publié le 25 août 2022 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 25 août 2022 à 12h06

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Priorité de Luis Campos, il rend fou Nasser Al-Khelaïfi

Depuis le début du mercato estival, Milan Skriniar est la priorité absolue de Luis Campos pour venir renforcer la défense à trois centraux de Christophe Galtier. Cependant, les demandes financières de l’Inter sont trop élevées concernant le transfert d’un joueur sous contrat jusqu’en juin prochain, ce qui pousserait Nasser Al-Khelaïfi à taper du poing sur la table. Le président du PSG aurait menacé l’Inter de s’attacher les services de Skriniar libre de tout contrat si le club nerazzurri ne lui vendait pas le Slovaque dès cet été selon L’Équipe . Une troisième offre de transfert, bien que l’Inter aurait pris la décision de clore les négociations, serait attendue.





Transferts : Les rumeurs fusent pour Cristiano Ronaldo à l'OM, Pablo Longoria regrette

Que ce soit les anciens joueurs de l’OM que sont Mamadou Niang, Djibril Cissé ou encore Samir Nasri, ou bien le rappeur marseillais Jul, tout le monde semble être sur le pont à Marseille pour accueillir Cristiano Ronaldo. Tout le monde, sauf le président du club phocéen Pablo Longoria qui regretterait que l’Olympique de Marseille ait été entraîné dans ce feuilleton, indépendamment de sa volonté selon Fabrizio Romano.



PSG : Poussé vers la sortie, un indésirable se décide à partir

En 2020, et alors que le contrat de Layvin Kurzawa arrivait à son terme, le PSG décidait de prolonger le bail de Kurzawa pour quatre saisons supplémentaires. Totalement indésirable et membre fort du « loft » mis en place par Luis Campos cet été, Kurzawa serait enfin prêt à quitter le PSG pour rejoindre Fulham d’après les informations de L’Équipe .



OM : Le départ de Milik est définitivement bouclé

Cela fait plusieurs jours que le départ d’Arkadiusz Milik est en pourparlers pour la Juventus. Et ce jeudi matin, il se pourrait bien qu’il ait été acté en coulisse. D’après RMC Sport, un accord définitif aurait été trouvé entre l’OM et la Juventus pour le prêt payant d’1M€ pour Arkadiusz Milik avec option d’achat de 7M€.





