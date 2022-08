Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un compromis à 8M€ trouvé pour le départ de Navas?

Publié le 25 août 2022 à 12h45 par Hugo Chirossel

Désormais numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens, Keylor Navas devrait quitter le PSG d’ici la fin du marché des transferts. Le Costaricien est annoncé du côté de Naples et négocierait actuellement avec le Paris Saint-Germain pour une résiliation de contrat qui pourrait coûter 8M€ aux Parisiens.

« J'ai fait un choix en nommant Gigio numéro 1, et Keylor numéro 2. Je n’ai pas de repères par rapport à la saison dernière. Les séances se passent bien. Gigio semble épanoui et c’est normal, et c’est évidemment plus compliqué pour Keylor . » Peu après son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier a été clair quant au poste de gardien.

Keylor Navas vers Naples

Pas de concurrence mise en place cette saison. Une décision qui pousse Keylor Navas vers la sortie. Depuis plusieurs semaines, le gardien de 35 ans est annoncé à Naples, qui souhaite en faire son portier titulaire, malgré le recrutement de Salvatore Sirigu.

Résiliation de contrat en cours de discussion