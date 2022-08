Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos accélère, une opération à 15M€ est bouclée

Publié le 25 août 2022 à 19h45 par Arthur Montagne

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, Leandro Paredes devrait bel et bien quitter le PSG. Le club de la capitale et la Juventus auraient trouvé un accord pour le prêt de l'international argentin qui sera assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 15M€.

Dans la dernière ligne droite du mercato, l'opération dégraissage est lancée au PSG. Et elle s'accélère clairement. En effet, Ander Herrera devrait résilier son contrat au PSG afin de s'engager pour deux saisons avec l'Athletic Bilbao tandis que Keylor Navas est également très proche de Naples. Mauro Icardi pourrait également trouver une porte de sortie et rejoindre Galatasaray. Malgré tout, le départ le plus proche d'être bouclé est celui de Leandro Paredes.

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour ce transfert à 20M€ ? https://t.co/4ZFG6TR4dZ pic.twitter.com/MuCawiNcGq — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Accord PSG-Juve pour Paredes

D'accord avec la Juventus depuis plusieurs jours, l'international argentin, sous contrat jusqu'en 2024, attendait que les deux clubs s'entendent sur les modalité de l'opération. Selon les informations de L'EQUIPE , c'est chose faite puisque le PSG et la Juventus ont trouvé un terrain d'entente sur la base d'un prêt avec une option d'achat obligatoire estimée à 15M€.

Le tirage au sort de la C1 ne change rien

Et alors que le tirage de la phase de groupes de la Ligue des champions a placé le PSG et la Juventus dans la même poule, cela ne devrait pas remettre en cause ce dossier. Par conséquent, en plus de retrouver Angel Di Maria et Adrien Rabiot, les Parisiens reverront également Leandro Paredes.