Une vente d’Antero Henrique facilitée par l’OM ?

Publié le 25 août 2022 à 17h15 par Quentin Guiton

Le dossier Leandro Paredes traîne en longueur depuis plusieurs semaines maintenant. L’Argentin n’est pas dans les plans du PSG et est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Cependant, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux formations, la Vieille Dame n’ayant pas forcément les moyens pour satisfaire les demandes du club de la capitale. Mais un transfert de l’OM pourrait bien aider Antero Henrique dans le dossier Paredes…

Leandro Paredes fait partie de la liste des joueurs susceptibles de quitter le PSG d’ici la fin du mercato. Barré par la forte concurrence dans l’entrejeu parisien, l’Argentin se dirigerait vers la Juventus depuis de longues semaines. Mais si le joueur serait déjà d’accord pour retourner en Serie A, les Bianconeri ne se sont toujours pas entendus avec le PSG…

Le dossier Paredes bloqué ?

En effet, la Juventus n’aurait encore jamais transmis d’offre satisfaisante au PSG. Antero Henrique demandait initialement une somme de 20-25M€ pour le milieu, ce que ne pouvait se permettre le club italien. Les Turinois avaient besoin de vendre au moins un milieu (Arthur, Adrien Rabiot, Denis Zakaria…) pour pouvoir financer l’opération Paredes. Mais il se pourrait que les choses aient changé, et dans le bon sens…

Milik, la clé pour Paredes ?