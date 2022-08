Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge dans tous les sens pour ce transfert

Publié le 25 août 2022 à 13h15 par Quentin Guiton

Le PSG doit encore vendre avant que le mercato ne ferme ses portes. Et depuis de longues semaines déjà, Leandro Paredes est annoncé dans le viseur de la Juventus. Si l’Argentin serait déjà d’accord pour rejoindre le Piémont, les deux formations ne se sont toujours pas entendues. Mais l’optimisme serait de mise, les négociations avançant très bien…

Leandro Paredes devrait quitter le PSG d’ici la fin du mercato. Barré par la forte concurrence dans l’entrejeu, l’Argentin se dirige vers la sortie. Ça tombe bien, la Juventus est revenue à la charge cet été pour Paredes. Le joueur serait d’ailleurs lui aussi emballé à l’idée de rejoindre son ami Angel Di Maria dans le Piémont. Seulement, le PSG et la Juventus n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente, et ce alors qu’ils discutent déjà depuis plusieurs semaines…

L’AS Rome débarque pour Paredes mais…

D’ailleurs, un nouveau prétendant aurait fait son apparition pour Leandro Paredes : l’AS Rome. Le club coaché par José Mourinho serait effectivement intéressé par un retour de son ancien joueur après la grave blessure de Georginio Wijnaldum. Mais selon L’EQUIPE , Leandro Paredes se serait déjà entretenu avec Massimiliano Allegri et voudrait absolument rejoindre la Juventus.

Contacts positifs entre la Juventus et le PSG !