Mercato - PSG : Sur le départ, Icardi ne va pas céder devant Campos

Publié le 25 août 2022 à 13h10 par Hugo Chirossel

Alors que Galatasaray a activé la piste menant à Mauro Icardi, ce dernier ne serait pas contre rejoindre le club turc. Avant cela, l’attaquant argentin réclamerait une compensation financière au PSG afin d’accepter de partir. Les deux clubs doivent également s’entendre sur les modalités de ce transfert.

À quelques jours de la fin du marché des transferts, le PSG pourrait avoir trouvé une porte de sortie à Mauro Icardi. L’attaquant argentin de 29 ans n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier et s’entraîne en marge du groupe, avec le reste des joueurs jugés « indésirables ».

Avant de partir à Galatasaray, Icardi veut une compensation financière

Galatasaray est récemment passé à l’action dans ce dossier, une option qui plairait à Mauro Icardi. En revanche, RMC Sport indique qu’il souhaite toujours recevoir une compensation financière pour accepter de s’en aller. Dans le même temps, les deux clubs doivent également se mettre d’accord.

Le PSG veut inclure une option d’achat

Le club turc aurait d’ores et déjà formulé une offre de prêt, mais le PSG aimerait inclure une option d’achat. Sous contrat jusqu’en 2024, Mauro Icardi se rapproche de plus en plus d’un départ, lui qui était arrivé en 2020 en provenance de l’Inter Milan.