Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Mauro Icardi

Publié le 24 août 2022 à 21h15 par La rédaction

Considéré comme un indésirable au sein du PSG, Mauro Icardi n’a plus sa place dans le dispositif du club de la capitale. Luis Campos travaillerait en effet afin de lui trouver une porte de sortie. Et un nouveau rebondissement serait survenu dans le dossier de l’international argentin, en quête de temps de jeu…

L’avenir de Mauro Icardi reste en suspens du côté du PSG. En effet, l’international argentin ne ferait pas partie des plans du club de la capitale pour la saison, et Luis Campos travaillerait afin de lui trouver une porte de sortie dans sa vaste opération dégraissage. Et alors qu’aucun club ne semblait intéressé, un nouveau rebondissement serait arrivé dans ce dossier…

Mauro Icardi OK pour Galatasaray ?

Ainsi, comme révélé par l’Équipe , Mauro Icardi aurait donné son accord de principe au PSG pour rejoindre le Galatasaray. En effet, le club stambouliote serait très intéressé à l’idée de faire l’international argentin, et le joueur ne serait pas contre un départ en Turquie.

Galatasaray propose un prêt

Le club de Galatasaray, qui était conseillé par Luis Campos pendant plusieurs mois, aurait déjà formulé une première offre de prêt à Mauro Icardi. Le PSG et le club turc seraient maintenant en discussion afin de définir les contours d’un accord, et les discussions porteraient notamment autour de l’inclusion, ou non, d’une opérions d’achat liée à ce prêt.