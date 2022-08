Foot - Mercato - PSG

Cet indésirable a tranché pour son transfert

Publié le 25 août 2022 à 10h15 par Quentin Guiton mis à jour le 25 août 2022 à 10h15

Même après les départs de Georginio Wijnaldum ou encore Thilo Kehrer, Luis Campos et Antero Henrique doivent encore régler de nombreux cas et ce à moins de dix jours de la fin du mercato. Layvin Kurzawa est notamment concerné. Et le PSG aurait enfin trouvé une porte de sortie inespérée pour son indésirable : Fulham. Kurzawa aurait d’ailleurs pris sa décision…

Le temps presse pour le PSG et son dégraissage. Le mercato fermera ses portes le 31 août à minuit et encore de nombreux départs n’ont toujours pas été réglés. C’est notamment le cas de l’indésirable de longue date Layvin Kurzawa. Luis Campos a toutes les peines du monde à lui trouver preneur…

Kurzawa direction Fulham ?

Mais le PSG aurait trouvé une porte de sortie inespérée pour Layvin Kurzawa ces derniers jours. En effet, Fulham aurait fait du latéral gauche sa priorité en défense. Et ce jeudi, L’EQUIPE révèle que les Cottagers seraient prêt à transmettre une offre pour un transfert sec au PSG.

Kurzawa emballé par Fulham !

Mais encore faut-il que le principal concerné soit d’accord pour s’envoler pour l’Angleterre. Et le quotidien français affirme que Layvin Kurzawa aurait déjà tranché : il serait bien intéressé par le projet de Fulham. Tout est donc réuni pour que le PSG se débarrasse enfin de Kurzawa…