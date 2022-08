Foot - Mercato - PSG

Le transfert de cet indésirable se précise

Publié le 25 août 2022 à 09h10 par Quentin Guiton mis à jour le 25 août 2022 à 09h13

Layvin Kurzawa est un indésirable de longue date au PSG. Mais le club de la capitale ne parvient pas à s’en débarrasser. Un vrai casse-tête pour Luis Campos qui doit absolument dégraisser l’effectif avant la fin du mercato. Mais Fulham pourrait sauver le PSG, et serait même prêt à passer à la vitesse supérieure dans ce dossier…

La clôture du mercato approche à grands pas et encore trop d’indésirables ne sont toujours pas partis du PSG. C’est le cas notamment de Layvin Kurzawa. Le latéral gauche n’entre plus du tout dans les plans du club parisien depuis plus d’un an mais Luis Campos peine à lui trouver un nouveau point de chute. Mais ça, c’était avant qu’un club anglais ne décide de se manifester…

Fulham toujours intéressé par Kurzawa

En effet, le PSG aurait trouvé une porte de sortie inespérée pour Layvin Kurzawa. Ces derniers jours, Fulham se serait intéressé de près à l’ancien joueur de l’AS Monaco, et en aurait même fait sa priorité. Seulement, les Cottagers n’avaient toujours pas fait aucune offre selon L’EQUIPE et c’était plutôt un prêt avec une prise en charge d’une partie de son salaire par le PSG qui était envisagé. Pas une solution idéale pour le club de la capitale…

Fulham va faire une offre de transfert !