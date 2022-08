Mercato - PSG

PSG : Jorge Mendes négocierait pour un tout autre joueur !

Publié le 25 août 2022 à 12h30 par Thomas Berthelot

Comme révélé par le10sport.com, le dossier Bernardo Silva est prioritaire pour Luis Campos. Mais le PSG se heurte à la fermeté de Manchester City, qui ne veut pas lâcher son international portugais. Son agent, Jorge Mendes, serait donc en train d’envisager un plan B. Un dossier totalement différent…

Malgré toute sa bonne volonté, et une offre de 80 millions d’euros, le PSG ne parvient pas à trouver la faille pour Bernardo Silva. Manchester City campe sur ses positions. Et les récentes déclarations des Citizens ne donnent que peu d’espoir à Paris de pouvoir récupérer l’international portugais : « Il n'y a pas de discussions pour Bernardo Silva. Il n'y a pas de cas Bernardo. Manchester City peut considérer que l'affaire est terminée », a déclaré Ferran Soriano, le directeur sportif, au sortir du match de charité qui vient d'avoir lieu entre le Barça et City.

Fin de partie pour Bernardo Silva ?

Après une offre de transfert refusée et les déclarations de Manchester City, le dossier Bernardo Silva est-il pour autant refermé pour le PSG ? Non… Paris ne lâche pas sa proie et continue de réfléchir à une offensive. Selon nos informations, Luis Campos réfléchit à deux options. La première, c’est une offre plus conséquente, pour tenter de percer le verrou des Citizens en s’approchant des 100 millions d’euros. La seconde, c’est de repousser l’opération Bernardo Silva de quelques mois. Après la Coupe du Monde, le marché sera actif. Et la situation sera différente.

Dans le dossier Bernardo Silva, le joueur n’ira pas au clash avec City. Rester est tout à fait possibleMais son désir de relever un nouveau défi est là. Et l’opportunité du PSG lui plaîtParis et Jorge Mendes continuent de travailler ensemble sur l’opération… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 23, 2022

Paris tente… Dendoncker ?

Bloqué pour Bernardo Silva, son agent n’en reste pas moins actif pour le compte du PSG. Après avoir signé Vitinha et Renato Sanches à Paris, Jorge Mendes a bon espoir de faire un dernier coup. Et selon le site « Média Foot », un dossier serait en cours, piloté par l’agent portugais : « En coulisses, un autre dossier prend du poids. Il s’agit de Leander Dendoncker ! A 27 ans, cet international belge évolue sous les couleurs de Wolverhampton. Milieu de terrain de formation, il peut également évoluer en défense centrale, ce qui est un réel atout pour le PSG ».

Un couteau-suisse pour Galtier

Proche du club de Wolverhampton, Jorge Mendes serait un intermédiaire tout trouvé pour ce dossier qui permettrait au PSG de pouvoir recruter un couteau-suisse parfait pour Christophe Galtier. Une doublure pour l’axe centrale et une solution supplémentaire pour le milieu du terrain. De plus, Leander Dendoncker n'a plus qu'un an de contrat. Un dossier à petit prix, donc.