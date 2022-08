Foot - Mercato - PSG

Antero Henrique pose ses conditions pour un départ attendu

D’ici la fin du mercato, le PSG veut encore enregistrer des départs, dont celui d’Idrissa Gueye. Le Sénégalais est poussé vers la sortie, lui dont la place au milieu de terrain est encore un peu plus compromise après les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches cet été. Gueye serait d’ailleurs proche d’un retour à Everton, mais les deux formations ne se sont toujours pas mises d’accord. Le joueur du PSG aurait alors fait une demande à Antero Henrique pour faciliter son arrivée chez les Toffees. Et le Portugais vient de poser ses conditions…

La mission première du PSG est de dégraisser son effectif. Seulement, la fin du mercato approche à grands pas et encore trop de joueurs n’ont toujours pas quitté le club. Le temps presse donc pour Luis Campos et Antero Henrique pour les ventes. Un secteur est notamment concerné par cette grande lessive estivale : le milieu de terrain. En effet, après les recrutements de Vitinha et de Renato Sanches, la place de certains joueurs dans ce secteur de jeu est logiquement remise en cause. C’est le cas par exemple de Leandro Paredes, dans le viseur de la Juventus depuis de longues semaines, ou encore d’Ander Herrera, tout proche d’un retour à l’Athletic Bilbao. Georginio Wijnaldum et Eric Junior Dina-Ebimbe sont eux déjà partis. Et un autre joueur pourrait les imiter : Idrissa Gueye.

Idrissa Gueye de retour à Everton ?

En effet, Idrissa Gueye n’entre pas non plus dans les plans de Christophe Galtier cette saison. Et un transfert du côté d’Everton est évoqué depuis un moment déjà. Le Sénégalais pourrait donc faire son retour chez les Toffees avec qui il avait passé trois belles saisons de 2016 à 2019. Seulement, si le joueur se serait d’ores et déjà entendu avec le club anglais, il n’y toujours aucun accord avec le PSG. Les deux formations n’échangeraient d’ailleurs même plus selon L’EQUIPE , bien qu’Everton soit toujours chaud à l’idée de faire revenir leur ancien joueur…

Idrissa Gueye demande une résiliation de contrat

Face à ces complications dans le dossier, Idrissa Gueye aurait demandé une faveur à Antero Henrique pour faciliter son arrivée à Everton. Ainsi, selon les informations de RMC Sport , le milieu de terrain du PSG souhaiterait que son contrat courant jusqu’en juin 2023 soit résilié pour qu’il puisse librement débarquer en Angleterre. Et ce mardi, le média français révèle qu’Antero Henrique a donné sa réponse à Idrissa Gueye…

Henrique accepte de laisser Gueye partir libre…mais pas pour Everton !