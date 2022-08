Foot - Mercato - PSG

Antero Henrique donne sa réponse à Idrissa Gueye

Publié le 25 août 2022 à 10h45 par Quentin Guiton

Idrissa Gueye a de grandes chances de partir cet été, le PSG ayant besoin de dégraisser, en particulier au milieu de terrain. Le Sénégalais se serait d’ailleurs déjà entendu avec Everton mais les deux clubs toujours pas. Gueye aurait alors demandé une faveur à Antero Henrique, que le club lui résilie son contrat pour qu’il puisse partir librement à Everton. Et le Portugais viendrait de lui répondre…

Il reste moins de dix jours avant la clôture du mercato et le PSG n’en a pas fini avec ses ventes. Le club de la capitale souhaiterait notamment se séparer d’Idrissa Gueye, encore plus après les arrivées de Vitinha et Renato Sanches dans l’entrejeu. Un retour du côté d’Everton serait la piste la plus chaude. Le Sénégalais se serait d’ailleurs déjà mis d’accord avec les Toffees . Seulement, le PSG et le club anglais n’ont eux toujours pas trouvé de terrain d’entente et n’échangeraient même plus selon L’EQUIPE …

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une réponse claire pour un transfert https://t.co/EzPtl9MwXI pic.twitter.com/26XikSNIcB — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Gueye demande une résiliation de contrat

Face à ce blocage dans les négociations, Idrissa Gueye aurait demandé une faveur à Antero Henrique. Ainsi, selon les informations de RMC Sport , le Sénégalais souhaiterait que son contrat courant jusqu’en juin 2023 soit résilié par le PSG, afin de faciliter son départ pour Everton.

Henrique prêt à offrir Gueye au Portugal ?