Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Herrera, qui doit être le prochain à partir ?

Publié le 28 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Cela a été officialisé samedi soir : Ander Herrera ne sera pas un joueur du PSG pour le reste de la saison. En effet, l’Espagnol a été prêté par le Paris Saint-Germain à l’Athletic Bilbao. Dans l’accord convenu, une option d’achat a été incluse. À présent et à quelques jours de la clôture du mercato, quel joueur du PSG va partir en premier selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Depuis sa nomination en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos a une ligne de conduite bien précise pour redessiner les contours de l’effectif dont Christophe Galtier a hérité au début du mois de juillet : se séparer des poids morts et reconstruire avec des critères précis.

Son contrat n’a pas été résilié, comme Wijnaldum, Herrera est parti en prêt

C’est la raison pour laquelle plusieurs indésirables ou « lofteurs » ont déjà quitté le club de la capitale. À ce jour, Thilo Kehrer, Eric Junior Dina-Ebimbe, Arnaud Kalimuendo, Georginio Wijnaldum, Alphonse Areola, Marcin Bulka ainsi que Ander Herrera sont allés voir ailleurs, que ce soit via un transfert sec ou par un prêt avec option d’achat comme cela concernent Wijnaldum et Herrera. Certes, il était question d’une résiliation de contrat pour Ander Herrera. Mais finalement, le PSG et l’Athletic Bilbao ont annoncé samedi soir que l’Espagnol est parti sous la forme d’un prêt.

Mercato - Officiel : Ander Herrera quitte le PSG, une surprise révélée sur son départ https://t.co/esZWxS8pUo pic.twitter.com/I22u5EatB8 — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

Après Herrera, à qui le tour ?

Au sein du fameux loft, il y a encore un bon nombre d’éléments qui n’ont pas trouvé de point de chute alors que le mercato estival fermera ses portes la semaine prochaine. Rafinha semble être celui qui, avec Julian Draxler, a le moins de chances de partir. Sans aucune option valable pour son avenir, le Brésilien était encore il y a peu dans le cas de figure de Mauro Icardi. Néanmoins, l’Argentin est annoncé du côté de Galatasaray bien que ce dernier jouerait la montre selon la presse italienne.

Gueye à Everton, Navas à Naples ou Paredes à la Juventus ?