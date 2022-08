Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opération à 15M€ de Luis Campos se confirme

Publié le 28 août 2022 à 14h45 par Pierrick Levallet

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Leandro Paredes pourrait bien rejoindre Angel Di Maria à la Juventus. Le club turinois a fait du milieu de terrain argentin sa priorité pour son entrejeu. Et ces derniers jours, le dossier chaufferait de plus en plus. Un accord total serait très proche d’être conclu et les derniers détails seraient en train d’être étudiés pour finaliser l’opération.

Le départ d’Ander Herrera étant maintenant officialisé, Luis Campos va pouvoir se focaliser sur la sortie de Leandro Paredes à quelques jours de la fin du mercato. Le milieu de terrain argentin n’est plus jugé comme indispensable au PSG et pourrait donc être poussé à faire ses valises cet été. Le joueur de 28 ans est convoité par la Juventus, qui en a fait sa priorité pour son entrejeu. Et ces derniers jours, le dossier chaufferait fortement.

Paredes à la Juventus, c’est imminent

Comme l’a rapporté Tuttosport ce dimanche, Leandro Paredes se rapprochait grandement de la Juventus cet été. Un accord total pour un prêt payant de 2-3M€ assorti d’une option d’achat de 15M€ possiblement obligatoire serait sur le point d’être conclu. Si les choses continuent d’avancer dans le bon sens, Leandro Paredes pourrait débarquer à Turin dès ce lundi afin de passer ses examens médicaux. Mais il reste encore quelques points à fixer pour clore le dossier.

Les conditions pour l’obligation d’achat vont être fixées