PSG : Ce club n’a rien lâché pour cette opération à 15M€ de Campos

Publié le 28 août 2022 à 13h10 par Pierrick Levallet

À l’approche de la fin du mercato, Leandro Paredes pourrait être le prochain sur la liste de Luis Campos à quitter le PSG. Le milieu de terrain argentin serait sur le point de s’engager avec la Juventus sous la forme d’un prêt onéreux avec option d’achat. Initialement, Luis Campos voulait un transfert sec. Mais la direction turinoise n’a jamais cédé.

Après celui d’Ander Herrera, un autre départ serait attendu dans le milieu de terrain du PSG. Plus vraiment indispensable, surtout depuis les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha, Leandro Paredes serait poussé vers la sortie cet été. Le compatriote de Lionel Messi est convoité par la Juventus depuis plusieurs semaines. Et les Bianconeri seraient en train de toucher au but pour le joueur de 28 ans.

Paredes prend la direction de la Juventus

Comme le rapportait le Corriere dello Sport ce samedi, le dossier Leandro Paredes serait tout proche d’être bouclé. Les deux clubs seraient tombés d’accord autour d’un prêt payant de 2 ou 3M€ assorti d’une option d’achat de 15M€ qui deviendra obligatoire si certaines conditions sont remplies. Ce ne serait plus qu’une question de temps avant que Leandro Paredes ne soit un joueur de la Juventus. D’ailleurs, la Vieille Dame n’a jamais cédé dans ce dossier face aux exigences parisiennes.

La Juventus a tenu bon jusqu’au bout