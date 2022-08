Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos touche au but avec cette opération à 15M€

Publié le 27 août 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Plus vraiment indispensable au PSG, Leandro Paredes se rapproche de plus en plus de la Juventus. Un accord total serait très proche entre toutes les parties et le dossier ne serait plus très loin d’être bouclé. Luis Campos toucherait au but avec ce nouveau départ. Mais il va néanmoins devoir attendre encore un peu avant que la transaction ne soit entièrement finalisée.

Avant la fin du mercato estival, Ander Herrera devrait prendre la direction de l’Athletic Bilbao. Mais il ne serait pas le seul départ à venir dans le milieu de terrain du PSG. N’étant plus considéré comme indispensable, surtout depuis les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, Leandro Paredes pourrait bien quitter le club de la capitale prochainement. L’international argentin est convoité par la Juventus depuis quelques semaines maintenant.

Mercato - PSG : Leandro Paredes est enfin fixé pour son transfert https://t.co/em5qF3IfFs pic.twitter.com/JPcAL9U7rd — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

«Je sais qu’il y a beaucoup d’échanges»

D’ailleurs, Christophe Galtier n’a pas caché l’existence de contacts avec les Bianconeri pour Leandro Paredes en conférence de presse ce vendredi : « Je sais qu’il y a beaucoup d’échanges, il y en a eu entre les deux clubs, j’ai lu qu’il y en avait eu entre Leandro et la Juventus, ce qui est normal dans une période de mercato, mais à l’heure où l’on se parle Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain. » L’affaire serait d’ailleurs très proche d’être bouclée.

La journée de championnat retarde l’opération