Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier jette un gros coup de froid sur le mercato de Paredes

Publié le 26 août 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet

Cet été, Leandro Paredes pourrait bien faire ses valises et quitter le PSG. L’international argentin n’est plus vraiment indispensable au milieu de terrain parisien, alors qu’il est convoité par la Juventus. Récemment, on évoquait même un accord entre le club turinois et le PSG. Mais ce vendredi, Christophe Galtier a clarifié la situation de Leandro Paredes.

Outre son recrutement intelligent, Luis Campos a également mis en place une opération dégraissage, avec Antero Henrique, au sein de l’effectif parisien. Quelques joueurs ont donc déjà quitté le club de la capitale cet été, mais le conseiller sportif du PSG ne compterait pas s’arrêter là. D’autres départs pourraient encore avoir lieu d’ici la fin du mercato, comme celui de Leandro Paredes. N’étant plus considéré comme indispensable, surtout depuis les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, l’Argentin pourrait rebondir en Serie A.

Mercato - PSG : Le transfert de Leandro Paredes se précise https://t.co/tzTnWYaMna pic.twitter.com/66CxdjRjgq — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Accord annoncé entre la Juve et le PSG pour Paredes

Ces derniers jours, Leandro Paredes se rapprochait de plus en plus de la Juventus. L’Equipe évoquait même un accord entre le club turinois et le PSG autour d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de 15M€. Le dossier semblait alors presque bouclé, mais Christophe Galtier a assuré que rien n'était acté.

«À l’heure où l’on se parle Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain»