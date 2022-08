Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de Campos débloqué par… Depay ?

Publié le 25 août 2022 à 21h00 par La rédaction

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, la Juventus serait sur la piste de Leandro Paredes afin de se renforcer dans l’entre-jeu. Le PSG, qui chercherait à vendre son milieu de terrain, tenterait de s’en séparer depuis plusieurs semaines. Et Luis Campos pourrait bien remercier Memphis Depay dans ce dossier…

Le Paris Saint-Germain continue son opération dégraissage. En effet, Luis Campos serait en train de travailler afin de trouver des portes de sortie pour plusieurs joueurs de l’effectif parisien. Parmi eux, on retrouverait notamment Leandro Paredes, qui serait indésirable. L’international argentin serait pisté par la Juventus, et les dirigeants parisiens pourraient remercier un certain Memphis Depay…

L’opération Leandro Paredes maintenant débloquée ?

Ainsi, comme révélé par Fabrizio Romano, les dirigeants de la Juventus auraient décidé de totalement laisser tomber l’opération Memphis Depay. En effet, l’attaquant néerlandais devrait coûter trop cher aux dirigeants de la Juventus. Les Bianconeri auraient ainsi laissé de côté cette piste, pour concentrer leur argent dans les opérations Leandro Paredes (PSG) et Arkadiusz Milik (OM). De quoi permettre à Luis Campos de débloquer son opération…

Mercato - PSG : Un compromis à 8M€ trouvé pour le départ de Navas ? https://t.co/e7J7HioCB0 pic.twitter.com/g4mdunSCQT — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Pour Leandro Paredes, un prêt avec option d'achat