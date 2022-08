Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour ce transfert à 20M€ ?

Publié le 25 août 2022 à 18h15 par La rédaction

Luis Campos est toujours en pleine opération dégraissage au sein du PSG. Après avoir notamment réussi à faire partir Arnaud Kalimuendo, Thilo Kehrer ou encore Georginio Wijnaldum, le Portugais serait actuellement en train de travailler pour trouver une porte de sortie à Leandro Paredes. Et le dénouement de ce dossier à 20M€ pourrait être imminent…

Leandro Paredes semble plus que jamais s’approcher d’un départ. En effet, les dirigeants du PSG sont toujours en pleine opération dégraissage de l’effectif, et Luis Campos pourrait bien avoir trouvé une porte de sortie à l’Argentin. Ce dossier à 20M€ pourrait bien connaître son dénouement très bientôt, et l’international argentin pourrait rejoindre Georginio Wijnaldum, Thilo Kehrer et Arnaud Kalimuendo dans la liste des départs…

Le deal Leandro Paredes - Juventus bientôt conclu ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste italien Romeo Agresti, Leandro Paredes semble bel et bien se rapprocher de la Juventus. En effet, les dirigeants de la Vieille Dame en pinceraient beaucoup pour le milieu défensif argentin, et les derniers contacts qui auraient eu lieu ce jeudi auraient été très positifs. Le deal serait bientôt bouclé pour le milieu de terrain du PSG.

Leandro Paredes priorité absolue de la Juventus

Par ailleurs, Romeo Agresti affirmait un peu plus tôt ce jeudi que Leandro Paredes était devenu la grande priorité de la Juventus sur le marché des transferts. En effet, Massimiliano Allegri aurait fait de l’Argentin sa grande priorité sur le marché des transferts. Le milieu de terrain du PSG, de son côté, aurait fait savoir à la direction qu’il ne souhaitait que la Juventus pour son avenir. Le dénouement est proche…