Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik lâche ses vérités après son départ

Publié le 26 août 2022 à 13h15 par Pierrick Levallet

Pas vraiment indispensable aux yeux d’Igor Tudor, Arkadiusz Milik a quitté l’OM pour rejoindre la Juventus cet été. Le Polonais s’est engagé sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat non obligatoire. L’attaquant de 28 ans retrouve donc le championnat italien. Et il a livré ses premiers mots sous les couleurs bianconeri.

N’ayant pas vraiment le profil adéquat pour évoluer dans le système de jeu d’Igor Tudor, Arkadiusz Milik a quitté l’OM cet été. L’attaquant polonais a fait son retour en Italie puisqu’il a rejoint la Juventus. Les Bianconeri étaient à la recherche d’un nouvel élément offensif après le retour d’Alvaro Morata à l’Atletico de Madrid. Massimiliano Allegri s’est donc tourné vers Arkadiusz Milik après avoir essayé de faire venir Memphis Depay.

Milik à la Juventus, c’est officiel

Ce vendredi, l’OM a officialisé le départ d’Arkadiusz Milik à la Juventus. L’attaquant de 28 ans débarque à Turin sous la forme d’un prêt payant d’1M€ avec une option d’achat de 7M€. Si cette dernière est levée, Arkadiusz Milik s’engagera avec les Bianconeri jusqu’en juin 2026 selon L’Equipe .

Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ⚪️⚫️#WelcomeMilik — JuventusFC (@juventusfc) August 26, 2022

«L’Italie me manquait et je suis content de revenir»