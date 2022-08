Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un coup de bluff pour Leandro Paredes ?

Publié le 27 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Évoluant au PSG depuis l’hiver 2019, Leandro Paredes serait susceptible de ne pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2024. En effet, la Juventus lorgnerait l’international argentin qui pourrait en cas de départ rejoindre son ancien coéquipier au PSG qui n’est autre qu’Angel Di Maria. Encore faudrait-il que cette opération parvienne à son terme.

Leandro Paredes semble être bien parti pour quitter le PSG et s’engager en faveur de la Juventus. Comme pour Ander Herrera et potentiellement pour Idrissa Gueye, Paredes pourrait-il lui aussi voir son contrat résilié par le Paris Saint-Germain pour qu’il s’engage libre comme l’air à la Juventus ? Il semblerait que ce ne soit pas l’option sur laquelle les différentes parties travailleraient à l’instant T.

Un prêt d’une saison avec option d’achat de 15M€ ?

À en croire les informations de L’Équipe , le PSG et la Juventus se seraient considérablement rapprochés ces derniers jours et en coulisse, ça travaillerait pour qu’un prêt d’une saison avec option d’achat soit mené à bien. Le montant de l’option en question s’élèverait à 15M€ et il est dit que l’officialisation de l’opération serait particulièrement imminente.

La Juventus ne s’engage pas pour l’arrivée de Paredes

Cependant, du côté de la Juventus, il se pourrait que Pavel Nedved fasse de la langue de bois, en attestent les propos prononcés par le principal intéressé sur le cas Leandro Paredes. « Je ne sais pas s'ils vont nous le donner ou pas… ». a tenu à faire savoir Pavel Nedved à l’occasion de sa présence pour le tirage au sort de la Ligue des champions vendredi à Sky Sport et dans des propos rapportés par RMC Sport. Le vice-président de la Juventus a cependant tenu à laisser la porte ouverte à toute éventualité. « Avec Milik, on a complété notre secteur offensif. Le mercato reste ouvert et on continue à travailler pour renforcer l'effectif mais on ne sait pas encore si on va accueillir d'autres joueurs ».

