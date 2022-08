Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a reçu une aide inattendue sur le mercato

Publié le 27 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM a obtenu le prêt de Ruben Blanco qui vient pour remplacer numériquement Steve Mandanda, mais surtout assurer le rôle de doublure de Pau Lopez. D'ailleurs, le portier titulaire du club phocéen, a bien aidé Pablo Longoria pour convaincre son compatriote de le rejoindre à Marseille.

C'est un petit événement. Cet été, l'OM a laissé filer Steve Mandanda qui s'est engagé avec le Stade Rennais. Il faut dire que la saison dernière, le club phocéen avait décidé de le mettre en concurrence avec Pau Lopez qui a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et rapidement, l'Espagnol a été privilégié par Jorge Sampaoli qui en a fait son titulaire. A tel point que la condition pour la levée de son option d'achat a rapidement été levée puisque Pau Lopez devait disputer 20 matches. Depuis plusieurs mois, il ne faisait donc plus de doute que l'OM allait verser 12M€ à l'AS Roma pour conserver Pau Lopez définitivement ce qui a convaincu Steve Mandanda de partir et poussé Pablo Longoria à dénicher un nouveau portier.

Ruben Blanco débarque pour concurrencer Pau Lopez

C'est ainsi que l'OM a obtenu le prêt de Ruben Blanco en provenance du Celta Vigo. L'Espagnol débarque donc dans le rôle de doublure de Pau Lopez, mais a rapidement affiché ses ambitions, annonçant être « un compétiteur, je viens faire concurrence sinon je n’aurais pas d’intérêt d’être ici. Pau est un très bon gardien mais je viens pour faire concurrence . »

Pau Lopez a bien aidé Ruben Blanco

Néanmoins, dans une interview accordée à Free Ligue 1 , Ruben Blanco révèle que Pau Lopez l'a bien aidé lors de son arrivée à l'OM : « En sélections jeunes, nous avons longtemps été ensemble et quand tout était quasiment ficelé, il m’a envoyé plusieurs messages pour me dire qu’il était là en cas de besoin. Pour quoi que ce soit. La maison, le vestiaire… Et je l’en remercie ».

«La décision n’était pas simple»