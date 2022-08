Foot - Mercato

Les cinq rumeurs les plus folles du mercato cet été en Ligue 1

Publié le 26 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

L’été dernier, Lionel Messi avait déposé ses valises en Ligue 1 au PSG et son éternel rival aurait pu en faire de même en cette fin du mois d’août à l’OM, voire même au Paris Saint-Germain plus tôt dans le mercato d’été. L’occasion pour le10sprot.com de faire un tour d’horizon sur les rumeurs les plus folles qui ont circulé dans la presse de stars annoncées dans un club de Ligue 1.

Paulo Dybala, le rêve de Paulo Longoria avant Alexis Sanchez ?

Dès la fin de la saison, les rumeurs ont commencé à fuser dans la presse concernant d’éventuels gros transferts. Et l’OM a forcément été au coeur des spéculations en question. Dybala était annoncé du côté de l’OM. L’occasion pour le président Longoria de calmer relativement le jeu à propos du dossier Dybala. « Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c’est la logique et l’équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre » . Pablo Longoria au début du mercato. Un membre de l’agence de Paulo Dybala avait d’ailleurs courant juillet fait savoir au journaliste du Phocéen , en la personne d’Idriss Kasbi, qu’il ne fallait pas s’attendre à la venue de La Joya, alors libre de tout contrat avant de finalement s’engager en faveur de la Roma, à l’OM. « Dybala ? C'est mort. Il travaille avec une agence européenne. L'un des hommes de cette agence me dit qu'il n'y a aucun intérêt de le faire venir en France. Sauf pour venir à Paris car c'est le seul club qui peut se le payer ».

Ancien capitaine de l’OL, Memphis Depay nouvel attaquant de l’OM ?

Alors en difficulté à Manchester United, Memphis Depay débarquait à l’OL en janvier 2017 et y a passé trois ans et demi avant de s’envoler pour le FC Barcelone. Sur la fin, Depay a même arboré le brassard de capitaine et Jean-Michel Aulas lui accordait une affection toute particulière. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Depay avant qu’Alexis Sanchez ne soit l’heureux élu choisi par Pablo Longoria. Néanmoins, le président de l’Olympique de Marseille n’aurait pas vu d’un mauvais oeil la potentielle venue de l’ancien capitaine d’un club ennemi qu’est l’OL.

Edinson Cavani à Nice comme Balotelli avant lui ?

De l’été 2013 à 2020, Edinson Cavani a fait les beaux jours du PSG en inscrivant pas moins de 200 buts, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain devant Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic. Sans club depuis son départ de Manchester United cet été, un retour en Ligue 1 a été évoqué dans la presse. Nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Favre aurait fait de Cavani un dossier très chaud selon RMC Sport . Mais finalement, El Matador ne va pas faire trembler les filets de l’Allianz Riviera, mais ceux de Mestalla puisque son arrivée au FC Valence serait attendue. À moins que la Real Sociedad ne vienne faire capoter cette opération.

Cristiano Ronaldo avec Lionel Messi au PSG ?

Début juillet, le feuilleton Cristiano Ronaldo faisait énormément parler. Souhaitant rejoindre un club évoluant en Ligue des champions, chose que Manchester United n’a pas pu lui assurer pour cette saison, le Portugais a été annoncé aux quatre coins de l’Europe… mais aussi recalé par ces mêmes clubs. The Independent faisait allusion à une liste de pistes privilégiées par Ronaldo dans laquelle les noms de Chelsea, du Bayern Munich et du PSG auraient figuré. Cependant, comme le10sport.com vous l’annonçait le 13 juillet dernier, le cas Cristiano Ronaldo n’était pas étudié au Paris Saint-Germain et ne le serait toujours pas. Le Bayern Munich et Chelsea aussi se sont depuis distancés de cette opération, à l’instar du Borussia Dortmund plus récemment.

Transferts - OM : Le compte à rebours est lancé pour Cristiano Ronaldo https://t.co/TTkmuVfcWb pic.twitter.com/W0Vy1h2Iae — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Et encore plus fou… Ronaldo chez le rival historique à l’OM ?

C’est tout chaud, ça sort du four à rumeurs. Sur la toile, d’anciens joueurs de l’OM tels que Samir Nasri, Mamadou Niang, Djibril Cissé ou encore Éric di Méco ont invité Cristiano Ronaldo à rejoindre l’Olympique de Marseille. Il en a été de même pour le rappeur local Jul. Cependant, comme cela a été spécifié par plusieurs journalistes, il n’a jamais été question d’un intérêt du président Pablo Longoria pour Ronaldo. Selon Fabrizio Romano, cette rumeur n’aurait pas du tout plu à Longoria.