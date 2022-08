Foot - Mercato - OM

OM : Caleta-Car, l’énorme erreur de Longoria

Publié le 26 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, Duje Caleta-Car a posé de sérieux problèmes à Pablo Longoria et l’OM sur le marché des transferts. En effet, chez les Phocéens, on cherchait à se séparer de certains joueurs afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. N’ayant plus qu’un an de contrat, Caleta-Car était alors invité à partir, ce que le défenseur de l’OM ne voulait visiblement pas faire. Un départ qui aurait toutefois intervenir il y a bien longtemps et Pablo Longoria doit aujourd’hui s’en mordre les doigts.

Duje Caleta-Car aurait pu quitter l’OM il y a bien longtemps. Alors que Pablo Longoria s’est démené ces derniers mois pour se séparer du Croate et lui trouver une porte de sortie afin d’éviter un départ libre en juin 2023, un transfert aurait pu intervenir dès le mois de janvier 2021. A ce moment, l’offre était d’ailleurs sur la table pour Caleta-Car et elle provenait de ni plus ni moins que de Liverpool. La somme de 26M€ était alors évoquée, mais l’ancien de Salzbourg n’a finalement jamais rejoint les Reds, étant retenu par Pablo Longoria. Un choix qui donne certaines des regrets désormais.

Liverpool cherchait un central

En janvier 2021, Liverpool s’était fixé une grande priorité sur le mercato : recruter un défenseur central. En effet, chez les Reds, il fallait pallier les blessures de Virgil Van Dijk et Joe Gomez. Finalement, c'est Ozan Kabak qui a rejoint le groupe de Jürgen Klopp à cette période, mais cela aurait très bien pu être Duje Caleta-Car. En effet, le Croate était très apprécié par Liverpool, qui était d’ailleurs passé à l’offensive pour recruter le joueur de l’OM. Une offre d’environ 26M€ avait alors été formulée, mais Pablo Longoria avait dit non, alors que le défenseur central s’apprêtait pourtant à décoller pour le nord de l’Angleterre.

« J’ai bien reçu une offre de Liverpool »

Proche de s’engager avec Liverpool, Duje Caleta-Car est finalement resté à l’OM. Un transfert avorté sur lequel était d’ailleurs revenu le principal intéressé. Et concernant ce feuilleton, Caleta-Car avait notamment pu expliquer : « J’ai bien reçu une offre de Liverpool. J’étais très heureux, car c’est un grand club et c’est un honneur de savoir qu’un tel club me sollicite. Ça signifie que mes performances sont bonnes. Mais avec le club, nous avons décidé que je resterai. Marseille est aussi un grand club, qui m'a beaucoup donné et j’ai encore beaucoup de progrès à faire. Je ne regrette pas de ne pas être parti, car je joue déjà dans un grand club. C’est vrai qu’un départ à Liverpool aurait été un grand pas en avant pour ma carrière ».

Le début de la fin pour Caleta-Car à l’OM

L’OM a donc refusé une très belle offre pour Caleta-Car, un joueur que Pablo Longoria galère à lâcher désormais, étant à la recherche de la moindre offre à hauteur de 10M€. Nul doute que le président phocéen doit regretter cette décision aujourd’hui. Pour Caleta-Car, cela lui resterait également en travers de la gorge. En effet, ce transfert avorté aurait marqué le début d’une véritable rupture entre les deux parties. Tout cela aurait donc pu se passer bien différemment si Longoria avait finalement accepté cette proposition de Liverpool.