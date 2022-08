Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi répond sur un dossier brûlant du mercato

Publié le 27 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités à l’étude au sein du PSG pour la fin du mercato estival, Milan Skriniar pourrait quitter l’Inter Milan. En attendant de savoir si cette piste se concrétisera, Nasser Al-Khelaïfi est reste très énigmatique au moment d’évoquer le cas Skriniar.

Toujours à la recherche de nouveaux renforts dans la dernière ligne droite de ce mercato estival, le PSG envisage notamment d’attirer un défenseur central, et Milan Skriniar (27 ans) fait office de priorité à cet effet. D’autant que le défenseur slovaque n’a plus qu’une année de contrat avec l’Inter Milan…

Skriniar, piste depuis le début de l’été au PSG

Le nom de Skriniar est évoqué depuis le début du mercato estival pour le PSG, dont les différentes offres n’ont jamais été à la hauteur de l’Inter. Et difficile de savoir si un accord sera trouvé dans les prochains jours.

« Si on arrive à signer, on vous le dira »