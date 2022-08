Foot - Mercato - PSG

Après le coup de pression d’Al-Khelaïfi, ce transfert de Campos bat

Publié le 25 août 2022 à 10h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 août 2022 à 10h12

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a perdu patience avec l’Inter concernant la longueur des négociations avec le club nerazzurri en raison de ses demandes trop élevées. Se sentant menacée, l’Inter a décidé de clore les discussions et de tenter de prolonger Milan Skriniar.

À Paris, on commence à perdre patience dans le dossier Milan Skriniar. À en croire les informations de L’Équipe , le président Nasser Al-Khelaïfi en aurait marre de voir que le transfert du Slovaque ne se concrétise pas malgré un accord contractuel convenu avec le clan Skriniar depuis plusieurs semaines désormais.

Al-Khelaïfi a menacé l’Inter pour Skriniar…

Considéré par Luis Campos comme étant une priorité, Milan Skriniar aurait l’objet de deux offres de la part du PSG. En incluant à chaque fois un joueur dans la proposition adressée à l’Inter, le Paris Saint-Germain aurait offert 50 et 55M€ au club nerazzurri pour un joueur qui sera en l’état libre de tout contrat dans un an. Se heurtant au refus catégorique de l’Inter, le président Al-Khelaïfi aurait fait savoir à l’Inter que Skriniar finirait par partir libre de tout contrat dans un an si un transfert n’avait pas lieu dès à présent selon L’Équipe .

…le président milanais a mis un terme aux négociations et veut prolonger Skriniar