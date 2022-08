Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos face à un véritable casse-tête chantier mercato

Publié le 26 août 2022 à 08h35 par La rédaction

Outres les différentes arrivées depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’active également dans le sens des départs. Cependant, d’ici la fermeture de la fenêtre des transferts, Luis Campos doit gérer les deux dans un secteur de jeu : la défense centrale. Et il pourrait bien faire face à un véritable casse-tête sur ce chantier…

Luis Campos n’en a pas encore fini avec le mercato du Paris Saint-Germain. Outre les arrivées demandées d’un nouveau milieu de terrain et d’un attaquant, le nouveau consultant sportif parisien serait en train de travailler pour faire venir un nouveau défenseur central. Un poste auquel le PSG va devoir recruter, et ce malgré l’arrivée de Nordi Mukiele. Et plusieurs pistes auraient été lancées, mais le Portugais ferait face à un véritable casse-tête sur ce chantier…

Milan Skriniar bloqué par l’Inter Milan ?

Ainsi, comme annoncé en conférence de presse, le coach de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, a mis les choses au clair concernant Milan Skriniar, annoncé comme la piste prioritaire du PSG en défense centrale. « Je le vois très bien, concentré, attentif. Il y a eu quelques petits problèmes au début de la préparation à cause de la blessure avec l'équipe nationale, quelque chose de nouveau car en 3-4 ans il n'a jamais manqué un entraînement. Maintenant qu'il s'est rendu complètement disponible, sa condition s'améliore, comme celle de toute l'équipe de l'Inter ». Un message donc clair envoyé à Luis Campos dans ce dossier.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi s’est amusé de la situation concernant Milan Skriniar, ne voulant pas trop en dévoiler. « Skriniar peut-il rejoindre le PSG ? Si on arrive à signer un joueur, on vous le dira dans les médias, rassurez vous ».

Axel Disasi un dossier compliqué ?

Par ailleurs, FootMercato annonce que le PSG aurait déjà planché sur un plan B. En effet, les dirigeants parisiens se seraient lancés sur la piste d’Axel Disasi. Cependant, le défenseur central de l’AS Monaco ne serait clairement pas à vendre. Par ailleurs, la concurrence pourrait être rude dans ce dossier, alors que l’Atlético Madrid et les Spurs de Tottenham seraient aussi dans la course pour signer le défenseur central de 24 ans. Un nouvel échec se profilerait donc pour Luis Campos, alors que dans le sens des départs, un dossier semble se décanter…

