Mercato - PSG : Une nouvelle réponse tombe pour transfert Campos

Publié le 25 août 2022 à 22h45 par La rédaction

À la recherche d’un dernier attaquant pour compléter l’effectif du PSG, Luis Campos se serait lancé sur la piste de Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United serait la piste principale du Portugais pour l’effectif parisien. Mais une nouvelle réponse serait tombée dans ce dossier…

Luis Campos continue de prospecter sur le marché des transferts. En effet, le nouveau consultant sportif du PSG serait actuellement en train de travailler pour trouver un dernier attaquant à incorporer dans l’effectif parisien. Malgré le recrutement d’Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain voudrait toujours un dernier attaquant dans l’effectif. Et une réponse serait tombée pour Luis Campos dans un de ses dossiers chauds…

Pas de départ pour Marcus Rashford

Ainsi, comme révélé par But Football Club , Marcus Rashford aurait été déclaré comme intransférable par la direction de Manchester United. En effet, les dirigeants mancuniens souhaiteraient garder l’international anglais. Une décision qui ne ferait pas les affaires du Paris Saint-Germain, toujours à la recherche d’un attaquant…

« J’ai toujours voulu rester à Manchester United »