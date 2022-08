Foot - Mercato - PSG

Campos, Henrique... Ca chauffe en coulisses sur le mercato

Publié le 25 août 2022 à 22h30 par Arthur Montagne

Alors que le PSG doit accélérer son dégraissage afin de pouvoir continuer son recrutement sur le mercato, ce serait tendu en coulisses entre Luis Campos et Antero Henrique. Les deux portugais auraient une vision très différentes ce qui surprendrait plusieurs interlocuteurs du PSG sur le marché des transferts, et ralentirait plusieurs dossiers.

Cet été, le PSG a décidé de réaliser plusieurs changements en interne. C'est ainsi que Luis Campos a remplacé Leonardo et a nommé Christophe Galtier sur le banc. Et ce n'est pas tout puisqu'en interne, un retour n'est pas passé inaperçu. En effet, Antero Henrique, directeur sportif du club entre 2017 et 2019, est revenu à Paris. Néanmoins, son retour n'a pas été officialisé, c'est donc officieusement que le Portugais travaille pour le PSG. Il est notamment chargé de dégraisser l'effectif parisien et donc de vendre plusieurs indésirables. Un chantier qui n'a pas suffisamment avancé selon Christophe Galtier.

Galtier réclame des départs

« Oui, j’ai dit cela il y a deux semaines. Je tiens à préciser que les choix sont faits par Luis Campos et moi-même pour l’effectif. Nous fonctionnons comme ça depuis le début et cela fonctionne très bien. Nous avons mis en place une stratégie pour trouver les joueurs qui pourraient devenir une vraie valeur ajoutée. Il y a aussi la réalité du marché : nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. Là, on compte sur Antero pour sa faculté à vendre. On échange beaucoup, tous les trois jours environ, pour construire l’effectif. Nous, on est pressés. Dans une semaine nous allons enchaîner tous les trois jours. Il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un nouveau joueur. Il y a beaucoup de facteurs. Là-dessus, le fait que ces joueurs n’arrivent pas, évidemment que cela nous handicape sportivement », expliquait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Mercato - PSG : Campos accélère, une opération à 15M€ est bouclée https://t.co/H8asn9IPmE pic.twitter.com/Ihtyvv8ebl — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Des tensions entre Campos et Henrique ?

Mais plusieurs dossiers tardent à se concrétiser, ce qui créerait des tensions entre Luis Campos et Antero Henrique selon les informations de RMC Sport . Alors que le premier est chargé de discuter avec les joueurs ciblés afin de les convaincre, le seconde doit lui mener les négociations économiques que ce soit pour les contrats ou avec les clubs. Et visiblement, ils ne seraient pas sur la même longueur d'onde. L'entourage de plusieurs joueurs serait même étonné que le discours varie selon l'interlocuteur. « Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde », assure un représentant de joueur à RMC avant d'ajouter que « l’un voulait vendre quand l’autre nous parlait uniquement d’un prêt avec option d’achat » pour un jeune joueur très courtisé.

Le PSG doit vendre pour recruter

Mais Antero Henrique et Luis Campos vont devoir rapidement se mettre d'accord puisque la fin du mercato approche à grands pas et le PSG doit absolument vendre afin de pouvoir offrir à Christophe Galtier les trois recrues qu'il attend. Plusieurs dossiers sont bien avancés comme Keylor Navas à Naples, Ander Herrera à l'Athletic Bilbao ou encore Leandro Paredes à la Juventus. Mais le temps presse.