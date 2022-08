Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit un message fort pour ce transfert !

Publié le 25 août 2022 à 19h10 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer le PSG d’ici la fin du mercato, Luis Campos aurait déjà plusieurs cibles en tête. En plus de Fabian Ruiz, qui semble tout proche de rejoindre Paris, Seko Fofana ne serait pas oublié par la direction parisienne. Mais Campos a reçu un message fort dans ce dossier…

Luis Campos continue de prospecter sur le marché des transferts. Toujours à la recherche d’un dernier milieu de terrain pour renforcer l’effectif du PSG, le Portugais aurait jeté son dévolu, depuis plusieurs semaines, sur Fabian Ruiz du Napoli. Cependant, les dirigeants parisiens n’auraient toujours pas oublié la piste menant à Seko Fofana, qui sort d’une très bonne saison avec le RC Lens. Mais Luis Campos a reçu un message fort dans ce dossier…

« Ce serait un signal fort »

Ainsi, lors d’une conférence de presse, le coach du RC Lens Franck Haise a refait le point concernant l’avenir de Seko Fofana. « Pour moi, on est solides et armés de qualité, mais tout peut arriver. Si départ, il faudra voir lequel. En fonction de certains joueurs, nous aurons sans doute des obligations de remplacement. Mais si nous devions garder Seko Fofana, ce serait un signal fort. Me concernant, si j’ai prolongé, et je me suis posé la question, c’est que je pensais qu’on avait les moyens de continuer à grandir » a ainsi affirmé le coach du RC Lens. De quoi calmer les ardeurs du PSG ?

Séko Fofana proposé au PSG ?