PSG : Ça va s’accélérer pour le transfert de Leandro Paredes

Publié le 25 août 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 25 août 2022 à 14h30

N’étant plus considéré comme indispensable au PSG, Leandro Paredes pourrait bien faire ses valises cet été. L’Argentin est convoité par la Juventus, mais aussi par l’AS Roma. Le club turinois, qui a fait du joueur de 28 ans sa priorité, ne compte pas vraiment abdiqué dans ce dossier. D’ailleurs, la Vieille Dame pourrait bien accélérer les choses avec le PSG pour boucler ce transfert.

Depuis le début du mercato, le PSG cherche à dégraisser son effectif. Luis Campos a déjà bouclé quelques départs comme ceux de Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo ou encore Georginio Wijnaldum. Mais il ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien souhaiterait toujours voir d’autres joueurs quitter le PSG cet été. Alors que le départ d’Ander Herrera est enclenché et qu’il travaille sur celui de Mauro Icardi, Luis Campos chercherait également à se séparer de Leandro Paredes. Convoité par la Juventus, l’Argentin pourrait rebondir en Serie A, où il a déjà évolué par le passé. D’ailleurs, la Vieille Dame pousserait toujours pour le compatriote de Lionel Messi.

La Juventus insiste pour Paredes...

Comme le révélait L’Equipe ces derniers jours, le dossier Leandro Paredes devrait occuper la fin du mercato de Luis Campos. Le dossier ne serait pas encore prêt d’être bouclé malgré les contacts réguliers entre les deux clubs. Par ailleurs, Relevo confirme que la Juventus continuerait d’insister pour l’Argentin. Les discussions avec le PSG seraient constantes et la Vieille Dame ne semble pas prête de lâcher sa priorité estivale.

... Mais la Roma est entré dans la danse

Mais de son côté, Leandro Paredes commencerait à perdre patience. Voyant que les choses n’avancent pas bien vite pour son transfert, l’Argentin serait peu à peu en train de s’agacer de sa situation à en croire le journaliste Alfredo Pedulla. Le joueur de 28 ans s’impatienterait, alors que la Juventus doit encore vendre avant de pouvoir se jeter pleinement sur le dossier. Ces derniers jours, la Juventus travaillait sur les sorties d’Arthur, Denis Zakaria ou encore Nicolo Fagioli. Mais pour l’instant, rien n’est encore fait. Et si cela commence à trop tarder, la Juventus pourrait bien voir un autre prétendant lui passer devant. D’après Sky Italia , l’AS Roma songerait également à rapatrier Leandro Paredes. José Mourinho chercherait un nouveau joueur pour pallier la blessure de Georginio Wijnaldum et aurait donc placé le nom de Leandro Paredes sur sa liste. Le club turinois pourrait donc accélérer les choses prochainement.

