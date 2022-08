Foot - Mercato - PSG

PSG : Christophe Galtier se livre sur l’arrivée de Renato Sanches

Publié le 26 août 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Afin de renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier, le PSG a recruté Vitinha mais aussi Renato Sanches. Pour l’instant, ce dernier n’a eu le droit qu’à quelques minutes éparpillées entre deux rencontres à cause de son arrivée tardive dans la capitale. De son côté, Christophe Galtier estime que Renato Sanches s’est parfaitement intégré dans le groupe et que des associations intéressantes pourront être mises en place grâce à son profil.

Cet été, Luis Campos souhaitait apporter du renfort pour le milieu de terrain de Christophe Galtier. Le conseiller sportif avait alors recruté Vitinha, mais aussi Renato Sanches. Bien connu de l’entraîneur du PSG, qui l’a déjà eu sous ses ordres, le joueur de 25 ans s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale. Mais comme son transfert a pris un peu plus de temps, les négociations avec le LOSC n’étant pas vraiment simples, Renato Sanches n’a pas pu faire la pré-saison avec le PSG. Pour le moment, il n’a joué que des petits bouts de matchs. Mais son heure pourrait bien arriver ce dimanche.

Mercato - PSG : Renato Sanches livre un message fort après son transfert https://t.co/fqnMECYcwx pic.twitter.com/RdD3A5YPSu — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Galtier a une idée pour son milieu pour dimanche

Vitinha étant suspendu pour avoir écopé de trois cartons jaunes depuis le début de la saison, Christophe Galtier va devoir choisir un autre joueur pour accompagner Marco Verratti au milieu de terrain ce dimanche face à l’AS Monaco. Peut-être enfin la première titularisation pour Renato Sanches ? Christophe Galtier a déjà une idée en tête. « Je ferai mon choix demain pour remplacer Vitinha. J'ai trois possibilités. Il y a Renato mais aussi Danilo et Leandro Paredes. J'ai déjà une idée sur laquelle je vais m'orienter » a-t-il expliqué en conférence de presse ce vendredi.

«Il me semble relâché, bien intégré»

Christophe Galtier s’est ensuite attardé sur la préparation de Renato Sanches : « Le transfert de Renato a été long, sa préparation a été tronquée. Il n'a pas fait les matches de préparation donc sa charge de travail a été inférieure à ce que l'on a pu faire de notre côté. Il me semble relâché, bien intégré. Il a retrouvé ici certains compatriotes, des gens avec qui il a l'habitude de travailler. Sa fragilité musculaire ? A partir du moment où il est en confiance, où il est relâché, je suis persuadé que cela va générer moins de stress et de blessure. »

«Il n'a eu aucun problème à s'intégrer et à se connecter avec les autres dans le vestiaire»