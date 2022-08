Foot - Mercato - PSG

PSG : La grosse sortie mercato de Christophe Galtier

Publié le 26 août 2022 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 26 août 2022 à 13h30

À quelques jours de la fin du mercato estival, le PSG espère encore se montrer actif, dans le sens des départs mais également des arrivées. Interrogé ce vendredi sur le sujet, Christophe Galtier ne cache pas sa volonté de voir plusieurs dossiers se régler rapidement, afin que son équipe soit la plus compétitive possible.

À moins d’une semaine de la fin du mercato estival, le PSG travaille toujours sur plusieurs dossiers. Après Vitinha et Renato Sanches, le PSG espère mettre la main sur un milieu de terrain supplémentaire avec Fabian Ruiz. Les discussions se poursuivent avec le Napoli, alors que dans le sens inverse, des départs se précisent à ce poste. Rafinha est poussé vers la sortie, Ander Herrera devrait rapidement s’engager avec l’Athletic Bilbao tandis qu’Idrissa Gueye pourrait retrouver la Premier League. De son côté, Leandro Paredes est annoncé avec insistance à la Juventus. Le Paris Saint-Germain s’active, puisque l’arrivée de renforts dépend des sorties.

Transferts - PSG : Luis Campos s’active pour ce transfert à 30M€ https://t.co/Gjv5Hq5nte pic.twitter.com/ZZq7CDsWfd — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Le PSG veut se montrer actif

Les situations de Keylor Navas et Mauro Icardi sont elles aussi à surveiller, puisque les deux joueurs figurent respectivement dans les petits papiers de Naples et Galatasaray. Dans l’idéal, le PSG souhaiterait mettre la main sur un renfort supplémentaire à chaque ligne, un sujet sur lequel n’a pas échappé Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse.

« Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger »

Interrogé avant la réception de l’AS Monaco ce dimanche, Christophe Galtier s’est prononcé sur l’épineux dossier du mercato. « C'est toute la problématique du mercato. Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre, et on verra comment cela va finir. Je le répète encore une fois, nous avons identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées, est-ce que ça sera fait ou pas ? Je ne le sais pas », explique l’entraîneur du PSG.

« Plus tôt les joueurs arrivent, mieux c’est »