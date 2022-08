Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le départ de Keylor Navas

Publié le 26 août 2022 à 11h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 26 août 2022 à 11h00

Numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens, Keylor Navas pourrait bien plier bagage cet été. Le portier costaricien est dans le viseur du Napoli depuis plusieurs semaines maintenant. Alors que le PSG travaille sur son départ, la direction parisienne envisagerait une solution radicale pour se séparer de lui. De son côté, le Napoli ne lâche rien.

Relégué au poste de numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma par Christophe Galtier, Keylor Navas s’apprête à vivre une situation similaire à celle qu’il a vécu lors de sa dernière saison au Real Madrid avec Thibaut Courtois. Le même destin pourrait ainsi attendre le Costaricien, à savoir un transfert cet été. Depuis quelques semaines maintenant, le gardien de but de 35 ans est dans le viseur du Napoli, qui est à la recherche d’un nouveau portier depuis le départ de David Ospina. Toutefois, les négociations n’avanceraient pas bien vite ces derniers jours.





Toujours aucun accord entre Naples et le PSG

Le Napoli et le PSG n’arriveraient pas vraiment à s’entendre, notamment concernant les modalités du transfert de Keylor Navas. Le salaire du Costaricien serait également un problème. Comme AS le révélait, les 9M€ annuels du portier de 35 ans seraient assez élevés pour le Napoli. Malgré tout, le club de Serie A ne démord pas et continue de pousser pour l’arrivée de l’ancien du Real Madrid. De son côté, le PSG pourrait envisager une solution radicale.

Le PSG envisage une rupture de contrat pour Navas

Selon les informations de Foot Mercato , le PSG étudierait la possibilité de résilier le contrat de Keylor Navas afin de débloquer la situation pour son départ. Si tel est le cas, le club de la capitale devrait lui verser entre 7 et 8M€. Toutefois, Naples pourrait proposer un prêt sec sans option d’achat si aucun accord n’est trouvé entre le club de la capitale et le gardien de but de 35 ans. En cas de rupture de contrat avec le PSG, Keylor Navas devrait s’engager pour les deux prochaines saisons avec le Napoli. Le portier costaricien devrait percevoir un salaire de 4,5M€ annuels, en plus de quelques bonus.

