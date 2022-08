Foot - Mercato

Ronaldo, Milik, Paredes… Toutes les infos mercato du 26 août

Publié le 26 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo à l'OM, Jorge Mendes est passé à l'action

Alors que la rumeur Cristiano Ronaldo enfle du côté de l’OM, Pablo Longoria a tenu à rappeler ce jeudi que le club phocéen n’avait pas les moyens de s’attacher les services du Portugais. En attendant, Jorge Mendes est toujours à la recherche d’un point de chute pour le quintuple Ballon d’Or et se serait bel et bien approché de l’écurie marseillaise notamment…



Toutes les informations à retrouver ici

OM : Ronaldo attendu à Marseille, l’énorme colère de Longoria

Pour autant, l'Olympique de Marseille se refuse de laisser croire qu'une arrivée de Cristiano Ronaldo est possible. En public, Pablo Longoria s'est montré très clair sur le sujet, et en interne, le président ne cache pas son agacement. D'après L'Équipe , l'Espagnol se montre dur envers les partisans du # RonaldOM en parlant de « honte » et d’un « manque de respect », se disant « triste » et « déçu » après le mercato qu'il a réalisé cet été.



Toutes les informations à retrouver ici





Mercato - OM : Cristiano Ronaldo attendu à Marseille, l’énorme colère de Pablo Longoria https://t.co/6NeyZHv83m pic.twitter.com/hvnJ1Lpm88 — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Naples, Milan... Jorge Mendes se démène pour Cristiano Ronaldo

Où peut donc rebondir Cristiano Ronaldo, désireux de quitter Manchester United ? Jorge Mendes s’active pour lui trouver un point de chute. L'agent de CR7 aurait récemment renoué le contact avec Naples, qui compte déjà beaucoup d’attaquants dans son effectif. Le Portugais aurait alors proposé de ramener une grosse offre pour Victor Osihmen afin de faire de la place au quintuple Ballon d'Or d'après Sky Italia. Également approché, l'AC Milan ne serait pas intéressé par Cristiano Ronaldo.



Toutes les informations à retrouver ici

Officiel : Milik quitte l'OM pour la Juventus

C'est désormais acté, Arkadiusz Milik quitte l’OM. Alors que le Polonais s’est rendu à Turin ce jeudi pour finaliser son arrivée à la Juventus, celui-ci s'est engagé chez les Bianconeri sous la forme d’un prêt avec option d’achat estimée à 7M€. Une opération officialisée par l'OM ce vendredi matin.



Toutes les informations à retrouver ici

PSG : Leonardo Paredes proche d'un départ

Leandro Paredes devrait être la prochaine victime du grand dégraissage de Luis Campos au PSG. L’Argentin est convoité par la Juventus et les deux clubs se rapprocheraient d'un accord autour d’un prêt avec obligation d’achat estimée à 15M€. Les Bianconeri pourraient d’ailleurs accélérer les choses dans ce dossier, après avoir bouclé l'arrivée de Milik.



Toutes les informations à retrouver ici

Campos dégaine une nouvelle offre XXL pour Skriniar

Cible prioritaire de Luis Campos, Milan Skriniar figure toujours dans les petits papiers du PSG, mais le défenseur pourrait finalement prolonger son contrat avec l'Inter Milan. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport annonce une nouvelle offre du PSG, estimée à 60M€ avec un joueur inclus dans le deal, mais la direction milanaise résiste et devrait même formuler une offre de prolongation à son joueur.



Toutes les informations à retrouver ici