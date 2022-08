Foot - Mercato - PSG

PSG : Une opération à 15M€ bientôt réglée par Campos sur le mercato

Leandro Paredes devrait être la prochaine victime du grand dégraissage de Luis Campos au PSG. L’Argentin est convoité par la Juventus et les deux clubs auraient fini par trouver un accord autour d’un prêt avec obligation d’achat. Les Bianconeri pourraient d’ailleurs accélérer les choses dans ce dossier, après avoir bouclé un autre transfert.

En pleine opération dégraissage cet été, Luis Campos a déjà bouclé quelques départs au sein de l’effectif du PSG. Mais le conseiller sportif parisien ne compterait pas s’arrêter. Alors que le mercato ferme ses portes bientôt, d’autres sorties seraient à venir dans le groupe parisien. Luis Campos semble même proche de boucler celle de Leandro Paredes. Un accord aurait été trouvé entre le PSG et la Juventus pour l’Argentin à en croire les informations de L’Equipe . Le dossier pourrait d’ailleurs être bouclé assez rapidement.

Juventus have contracts signed with OM for Milik deal, it's done and sealed. Matter of details then Leandro Paredes deal will be completed too in the next hours. 🚨⚪️⚫️ #Juventus Loan with €15m mandatory buy clause - PSG are set to accept all the conditions.Depay: 100% off. pic.twitter.com/9fnYRcj4Tw