Mercato - PSG : Antero Henrique a bouclé un nouveau dossier

Rapidement devenu indésirable au PSG, Ander Herrera devrait quitter le club de la capitale prochainement. Son départ vers l'Athletic Bilbao se précise de jour en jour, et le joueur espagnol aurait déjà dit adieu à ses coéquipiers. Il devrait être prêté avec option d'achat au club basque et rejoindra ainsi La Liga.

Après plusieurs blessures qui l'ont éloigné des terrains, Ander Herrera est très vite redescendu dans la hiérarchie. Arrivé libre de tout contrat après la fin de celui-ci avec Manchester United, il devrait quitter le PSG avant la fin du mercato. Un départ qui ne ferait plus aucun doute.

Herrera ne s'entraine plus

Sur le départ après les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches, Ander Herrera ne s'entraine plus avec le club parisien d'après L'Equipe . Le milieu de terrain espagnol aurait même récupéré ses affaires ce mercredi au Camp des Loges. Depuis, il n'y a plus mis les pieds...

Il sera prêté à Bilbao