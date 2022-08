Foot - Mercato - OM

Mercato : Attendu à l’OM, Ronaldo au cœur d’un deal XXL à 140M€ ?

Publié le 26 août 2022 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 26 août 2022 à 13h37

Toujours sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo fait encore l'objet de nombreuses rumeurs à Marseille, et ce malgré les sorties répétées de Pablo Longoria, président de l'OM. Le temps file et l'avenir du Portugais reste toujours aussi incertain. Son agent Jorge Mendes aurait alors sondé le Napoli afin de leur soumettre un plan XXL.

Cristiano Ronaldo souhaite disputer la Ligue des Champions et ainsi quitter Manchester United. Mais alors que plusieurs clubs européens l'ont recalé, Jorge Mendes continue de se démener pour sauver son client. Alors que Pablo Longoria a clarifié la situation à ce sujet ce jeudi soir au sujet d'une arrivée à l'OM, Mendes sonderait désormais le Napoli selon Sky Italia . Le célèbre agent aurait mis en place un plan qui orienterait les Red Devils sur un attaquant napolitain, ce qui permettrait aux Azzurri de financer la venue de CR7 .

Le plan rocambolesque de Mendes

Afin de satisfaire au mieux la demande de son client, Jorge Mendes aurait réfléchi à une stratégie. Il Corriere dello Sport révèle également ce vendredi que Mendes aurait proposé son joueur à Naples. Mais pour que l'opération soit réalisable, le club d'Aurelio De Laurentiis a besoin de fonds. Jorge Mendes aurait alors développé l'idée d'amener une offre de Manchester United pour Victor Osimhen afin qu'il quitte le Napoli et qu'il y place Ronaldo. Cependant, l'idée est difficilement réalisable car le président napolitain a des demandes colossales.

Naples réclame 140M€ pour Osimhen

Aurelio De Laurentiis est dur en affaires. Le président napolitain n'exigerait pas moins de 140M€ pour acter le départ de Victor Osimhen. Il doit également convaincre les Red Devils de signer un chèque important pour Osimhen, que le club suit depuis longtemps. Mais avec le dossier Antony, il est peu probable que les Mancuniens s'alignent sur le prix réclamé. Jorge Mendes devra réaliser un miracle pour trouver un nouveau club à Ronaldo...

