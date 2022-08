Foot - Mercato - OM

Cristiano Ronaldo à l’OM, le rêve vire au cauchemar pour Longoria

Publié le 26 août 2022 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 26 août 2022 à 12h52

Conscients des envies d'ailleurs de Cristiano Ronaldo, les supporters de l’OM se mobilisent depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux afin d’attirer le Portugais dans la cité phocéenne. Un rêve pour tous les suiveurs du club marseillais, un véritable cauchemar pour Pablo Longoria. Alors qu’il a fait passer un message clair sur ce dossier en public, l’Espagnol serait fortement agacé en interne, estimant que le travail réalisé durant le mercato passe au second plan.

Ce qui n’était qu’un simple montage apparu sur Twitter durant l’été s’est transformé en véritable engouement dans la cité phocéenne. Désireux de quitter Manchester United afin de participer à la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo est attendu à l’OM par la plupart des supporters marseillais. La mobilisation ne désemplit pas afin de convaincre CR7 de poser ses valises près du Vieux-Port, et plusieurs personnalités ont également décidé d’y mettre du leur pour voir ce rêve fou se réaliser. « Oui je vais essayer de rentrer en contact avec Ronaldo », a carrément lancé Djibril Cissé sur le plateau de La Chaîne L’Équipe.

Mercato : Envoyé à l'OM, Cristiano Ronaldo connaît une humiliation https://t.co/wG9fmlpP3b pic.twitter.com/nzgv6UZfQt — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Marseille veut croire en l’arrivée de CR7, pas l’OM

Après Lionel Messi au PSG, Cristiano Ronaldo posera-t-il ses valises à Marseille ? L’espoir fait vivre, mais les suiveurs du club phocéen ont intérêt à ne pas trop y croire. De nouveau interrogé sur ce dossier jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Pablo Longoria a voulu mettre fin aux rumeurs. « C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui cherche une manière de faire le buzz. Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l’OM , a indiqué le président sur beIN SPORTS. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on être sincère avec tout le monde et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s'améliorer toutes les saisons, être compétitif et surtout de porter un équilibre économique qui est pour moi l'avenir du football. » Comme l'a expliqué le10sport.com cette semaine, il n'y a en effet aucun contact entre l'OM, Cristiano Ronaldo et/ou Manchester United au sujet d'un transfert. Contacté, un proche de Jorge Mendes a confirmé la tendance.

Cristiano Ronaldo à l’OM ? « Inimaginable et impossible à faire », dit-on en interne

En interne, même son de cloche. Un dirigeant marseillais a confié au Parisien que l’opération Cristiano Ronaldo était « inimaginable et impossible à faire », appuyant les récentes déclarations de Pablo Longoria. Ce dernier serait justement très affecté par l’ampleur prise par la mobilisation des supporters. « D’après ce qu’on m’a dit, Longoria serait en colère et triste à cause de ces rumeurs car avec Ribalta, ils font de leurs mieux pour reconstruire l’OM et ramener des joueurs importants pour bâtir une équipe de top niveau », déclare le journaliste Fabrizio Romano.

Longoria est dans tous ses états