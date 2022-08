Foot - Mercato - OM

Cristiano Ronaldo n’est plus le bienvenu à Manchester United

Publié le 26 août 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 26 août 2022 à 12h11

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà partir. Le Portugais souhaite évoluer au sein d’un club qui dispute la Ligue des champions. Et en ce début de saison, son attitude serait jugé exécrable dans le vestiaire. Cristiano Ronaldo agacerait de plus en plus en interne, au point qu’Erik Ten Hag l'aurait fait savoir dans le vestiaire.

Depuis quelques semaines maintenant, Cristiano Ronaldo alimente de nombreuses rumeurs quant à son avenir. Désireux de jouer la Ligue des champions cette saison, le quintuple Ballon d’Or veut quitter les Red Devils seulement un an après son retour. Le Portugais aurait ainsi postulé au sein de plusieurs clubs comme Chelsea, le Borussia Dortmund, le PSG ou encore l’Atletico de Madrid. Mais pour l’instant, il n’a essuyé que des refus. Récemment, Jorge Mendes aurait relancé la piste Napoli pour son client, alors que les rumeurs l'envoyant à l'OM se font insistantes, allant jusqu'à froisser Pablo Longoria. En attendant, Cristiano Ronaldo agacerait de plus en plus à Manchester United.

Ten Hag est agacé de l’attitude de Cristiano Ronaldo...

Selon les informations du Sun , Erik Ten Hag en aurait tout simplement marre de l’attitude de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire. L’entraîneur de Manchester United estimerait que le Portugais bloque le processus de reconstruction qu’il essaye de mettre en place. Le technicien néerlandais aurait d’ailleurs été particulièrement en colère après que Cristiano Ronaldo ait dit qu’il allait faire toute la lumière sur sa situation, n'hésitant pas à afficher son mécontentement au cours d'une réunion avec ses joueurs. À en croire le tabloïd anglais, Ten Hag n'aurait pas hésité à charger CR7 devant l'effectif.

... et veut qu’il parte

Désormais, Erik Ten Hag voudrait que Cristiano Ronaldo s’en aille. Par ailleurs, certains joueurs penseraient que l’attitude et l’humeur du quintuple Ballon d’Or affecterait le vestiaire et donc indirectement les performances du club. Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, Cristiano Ronaldo ne semble plus vraiment désiré à Manchester United. Affaire à suivre...