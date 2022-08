Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Le PSG boucle un nouveau départ

Après Eric Junior Dina-Ebimbe, Thilo Kehrer et Arnaud Kalimuendo, le PSG a annoncé le départ de Denis Franchi qui s’est engagé par le biais d’un transfert sec à Burnley, pensionnaire de Championship entraîné par Vincent Kompany.

Décidément, ça bouge beaucoup en cette fin de mercato au rayon des départs au PSG. En attendant ceux de Leandro Paredes, de Keylor Navas ou encore d’Ander Herrera, Idrissa Gueye et Mauro Icardi, le conseiller football Luis Campos et l’homme notamment chargé des ventes, à savoir Antero Henrique, ont trouvé un accord avec Burnley pour le transfert de Denis Franchi.

Arrivé au PSG en 2019, le gardien de but italien ne sera pas allé jusqu’au bout de son contrat puisqu’après un appel téléphonique de l’entraîneur Vincent Kompany selon Fabrizio Romano, Burnley a officialisé la venue de Denis Franchi ce vendredi en fin d’après-midi, par le biais d’un montage vidéo qui rappellera aux fans de Breaking Bad de bons souvenirs avec Hank Schrader et la scène culte des toilettes.

Say my name. pic.twitter.com/AQDO6zvnr3