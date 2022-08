Foot - PSG

PSG : Galtier interpelle Neymar et lui lance un défi XXL

Publié le 26 août 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

Étincelant en ce début de saison, Neymar semble être revenu sur des bases saines. L’international brésilien ne cesse de briller depuis l’arrivée de Christophe Galtier. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG n’a pas manqué de lancer un grand défi au joueur de 30 ans pour qu’il maintienne ce cap tout au long de la saison.

Très décevant la saison dernière, Neymar semble être reparti sur des bases plus saines. Avec Christophe Galtier aux commandes, la star brésilienne a l’air plus épanouie. Et cela se ressent dans ses prestations. Neymar est plus mobile, plus actif et surtout nettement plus décisif. Malgré son petit accrochage avec Kylian Mbappé lors de la victoire face à Montpellier, le joueur de 30 ans a poursuivi sur sa lancée et a été l’un des grands artisans du large succès face au LOSC le week-end dernier (1-7).

Impliqué sur 11 des 17 buts du PSG en Ligue 1

En trois rencontres en Ligue 1, Neymar a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises. Mais il a aussi délivré six passes décisives. Sur les 17 buts inscrits par le PSG, l’international brésilien est impliqué sur 11 d’entre eux. Le grand Neymar semble de retour. Et Christophe Galtier en a profité pour lui lancer un gros défi et aller décrocher un record du championnat de France.

Christophe Galtier sur Neymar🇧🇷🔴🔵 :« Il fait un début de saison extraordinaire , il est motivé et impliqué. Il joue juste et sait faire jouer ses partenaires ».(🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/4otZVQUzLV — Miloud KOTBI (@miloudkotbi) August 26, 2022

«Le record de passes décisives en France est de 18. Est-ce qu'il peut atteindre cet objectif là ?»