Le PSG invaincu cette saison, c'est possible ?

Publié le 23 août 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

Impressionnant depuis le début de saison, le PSG enchaîne les victoires d'envergure et semble clairement intouchable. A tel point que l'idée d'une saison sans défaite fait déjà parler, ce qui n'est jamais arrivé en Ligue 1. Le PSG arrivera-t-il à boucler sa saison sans perdre ?

L'arrivée de Christophe Galtier a rapidement suscité des doutes du côté du PSG. Mais force est de constater que l'ancien coach du LOSC a rapidement fait taire les critiques. Et pour cause, le club de la capitale s'est largement imposé pour ses quatre premiers matches de la saison. Le FC Nantes a été la première victime de l'ère Galtier lors du Trophée des champions (4-0). Et le PSG a poursuivi sur sa lancée en survolant les trois premières journées de Ligue 1. A Clermont, les Parisiens n'ont pas dans le détails (5-0) avant d'enchaîner contre Montpellier au Parc des Princes (5-2) et de frapper encore plus fort sur la pelouse du LOSC (7-1). Le rouleau compresseur est lancé et la question qui se pose désormais est de savoir qui pourra arrêter le PSG ?

Une grande première en Ligue 1 ?

Une saison sans défaite serait d'ailleurs une première en Ligue 1. En Premier League, tout le monde se souvient des invincibles d'Arsenal qui n'avait pas connu la défaite lors de la saison 2003-2004. De son côté, le PSG version QSI n'a jamais réussi à faire mieux que 28 matches avant de s'incliner pour la première lors de la saison 2015-2016. Mais cette fois-ci, il faudra prendre en compte la Coupe du monde qui se déroulera en fin d'année et donc en plein milieu de la saison. Impossible donc de savoir dans quel état seront les Parisiens à l'issue du Mondial au Qatar.

✅✅✅ Le Paris Saint-Germain s’impose très largement à Lille et signe un troisième succès en trois matches de #Ligue1 ⚽️⚽️⚽️ @KMbappe ⚽️ Leo Messi⚽️ @AchrafHakimi ⚽️⚽️ @neymarjr #LOSCPSG I 🔴 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 🔵 pic.twitter.com/d3heQrnHgI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2022

Le PSG invaincu ? Vitinha y croit

Malgré tout, Vitinha se montre optimiste pour la suite de la saison et ne cache pas son intention de boucler une saison sans perdre. « Oui, le but c'est déjà de regarder le prochain match. Ne pas prendre la grosse tête. On sait qu'on est capables de le faire mais pour l'instant on reste calme et on va voir match par match », lâchait le Portugais après la victoire du PSG contre le LOSC (7-1).

Galtier est plus prudent