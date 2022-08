Foot - PSG

PSG : Battu par Mbappé, il veut le priver de son dernier record

Publié le 22 août 2022 à 20h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à exploser tous les records possibles et imaginables, Kylian Mbappé n'avait toutefois probablement songé au but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Et pourtant, contre le LOSC, l'attaquant français a marqué après 8 secondes, égalant le Caennais Michel Rio. Mais ce dernier estime toutefois que c'est toujours lui qui est le plus rapide.

Dimanche soir, il ne fallait pas arriver en retard à Lille. Et pour cause, sur une combinaison travaillée à l'entraînement, le PSG ouvre le score dès la huitième seconde de jeu. Après un échange avec Neymar, Lionel Messi lance Kylian Mbappé d'une passe magnifique et l'attaquant français ne tremble pas en lobant Léo Jardim afin d'inscrire le premier des sept buts parisiens contre le LOSC (7-1). L'ancien Monégasque bat donc un nouveau record et après la rencontre, Christophe Galtier a dévoilé les secrets de ce but ultra rapide.

Galtier dévoile les secrets du but de Mbappé

« Le premier but est aussi une vraie satisfaction. Je veux faire une dédicace à mon staff technique. C’est un but que nous ne reverrons pas, évidemment. Mais allez voir en Espagne, ou encore en Allemagne : des équipes ont marqué de cette manière. Nous avons identifié 2-3 situations de ce type. Petit clin d’œil également à nos U19, qui avaient fait cela en Youth League contre le RB Salzbourg. Cela a été fait par Bournemouth, mais aussi par le Rayo Vallecano en Espagne. Le montrer est une chose, le faire à vide une autre, mais le faire ici, dans ce contexte… bravo ! », expliquait l'entraîneur du PSG au micro de Prime Video dimanche soir.

L'inspiration de Leo Messi pour permettre à @KMbappe d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire du @PSG_inside ! 🤩⚡️ 📺 La #PasseDé, présentée par https://t.co/Rrdkr1Ypma #LOSCPSG pic.twitter.com/h7jTTimgdF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 22, 2022

Michel Rio estime qu'il possède toujours le record

Kylian Mbappé a ainsi égalé le record de Michel Rio qui avait ouvert le score après huit secondes pour Caen contre Cannes le 15 février 1992. Néanmoins, l'ancien Caenais estime qu'il a été un peu plus rapide que l'attaquant du PSG. « J’ai appelé un pote qui bosse à la vidéo dans un club pro. Comme il a du matos de professionnel, je lui ai demandé de reprendre les images des deux buts. Et moi, je suis un peu sous les huit secondes alors que Kylian, que j’adore au passage, est un peu au-dessus des huit. Si on reprend les images, Mbappé est en 8’06 et moi à 7’72. Et d’ailleurs ça se voit à vitesse réelle, quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est aux six mètres encore. Lui, quand il va en profondeur, la balle prend un rebond. Alors que moi, c’est un ballon que je reçois auquel je redonne de la vitesse », assure-t-il dans des propos accordés à 20 Minutes .

«Je suis content de le partager avec Kylian»